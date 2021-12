Apre la casa di riposo

E' ufficiale: la casa di riposo di Arconate aprirà. Dopo 30 mesi di lavoro, infatti, si è trovato con i Commissari l’accordo che consentirà l’avvio della Rsa.

E' ufficiale: la casa di riposo di Arconate aprirà. Dopo 30 mesi di lavoro, infatti, si è trovato con i Commissari l’accordo che consentirà l’avvio della Rsa di piazza Falcone e Borsellino. "Un traguardo storico e senza precedenti, che pone fine a una lunga e difficile vicenda iniziata nel lontano 2009 - ha scritto l'assessore Francesco Colombo". Più nello specifico, allora, l'accordo prevede che il Comune, e quindi la collettività, torni in possesso della casa di riposo, del terreno su cui è stata costruita e dei 41 posti auto interrati al termine della concessione, che è di 65 anni. L’operatore privato, cioè Opera Pia Castiglioni, gestirà il servizio affiancata da due “esperti” che il Prefetto nominerà nei primi mesi del 2022. Il Comune ottiene anche il 5% di sconto sulle rette giornaliere per 10 dei futuri ospiti della Rsa residenti ad Arconate e l’obbligo, in capo al privato, di provvedere alla costante manutenzione del verde della piazza. Via IX Novembre resterà aperta al traffico, con modalità da concordare e che in ogni caso dovranno tutelare l’incolumità degli ospiti. Con questo accordo, votato ieri sera in Consiglio comunale, le parti rinunciano espressamente ad ogni controversa giudiziaria riferita al pagamento di penali e/o risarcimento danni. La struttura opererà in regime totalmente privato. Mentre, per quanto riguarda i posti letti, saranno 76: di questi, 56 in stanze doppie, con una retta giornaliera di 86 euro. I restanti 20 saranno in camere singole e, in futuro, saranno destinati anche al cosiddetto nucleo Alzheimer, con una retta di 96 euro al giorno. Il costo della retta del Centro Diurno Integrato è pari a 30 euro al giorno, mentre il canone dei mini appartamenti protetti, che ospiteranno al massimo una persona, ammonta a 850 euro mensili. Il certificato di collaudo dell’opera è stato firmato il 25 ottobre 2021. La struttura è dunque pronta ad accogliere i nostri anziani. Ora i Commissari chiederanno l’accreditamento della struttura in Regione, che dovrebbe avvenire entro 90 giorni circa. Poi sarà posta in essere l’assunzione dei dipendenti. "In questo momento le emozioni prendono il sopravvento - conclude Colombo - Se mi guardo indietro, a conti fatti, vedo anni di lavoro intenso, a tratti sfibrante ed estenuante. Oggi si chiude un capitolo importante".

