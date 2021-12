"Grazie a chi ha creduto in me"

Sara Bettinelli, nuovo consigliere di Città Metropolitana: "Questo nuovo impegno è una sfida che mi appassiona e che cercherò, ogni giorno, di svolgere per il bene del nostro territorio”.

Una grandissima soddisfazione. Non un punto di arrivo, ma se mai di ripartenza, per cercare di far crescere il territorio dell’Ovest Milanese è la Citta Metropolitana tutta. Nel primo pomeriggio di lunedì 20 dicembre è arrivata la conferma al voto di domenica 19: Sara Bettinelli è una nuova consigliera della Città Metropolitana di Milano.

“È un risultato che mi riempie di orgoglio certo per me, ma soprattutto per il territorio tutto.

Ora si apre una grande opportunità di lavoro e di crescita per tutto l’Alto Milanese grazie ai grandi finanziamenti che arriveranno dal Recovery Fund e che Città Metropolitana dovrà gestire per poi erogarli ai Comuni. Una fase storica importantissima per cui personalmente posso dire di voler dare il massimo”.

Il risultato di questa elezione è frutto di un ruolo e di competenze apprezzate in tutto il territorio: “Il mio grazie va a chi ha creduto in me e ha voluto sostenermi. Questo nuovo impegno è una sfida che mi appassiona e che cercherò, ogni giorno, di svolgere per il bene del nostro territorio”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro