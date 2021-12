'Angeli'... sempre

Mai fermi. Per loro, insomma, non ci sono feste o momenti di pausa e, così, ecco che, come sempre, i 'City Angels' sono e saranno a fianco di chi ha bisogno.

La presenza e l'attenzione costante e quotidiana. Per loro, infatti, non ci sono feste e momenti di pausa e, così, ecco che anche in questo Natale i 'City Angels' sono e saranno, ancora una volta, a fianco di chi ha bisogno. Sempre in prima linea, insomma, perché gli aiuti e la solidarietà non possono fermarsi. "Da Milano alle altre 23 città nelle quali siamo attivi - spiega il fondatore Mario Furlan - i nostri volontari garantiranno sostegno e vicinanza ai senzatetto e a quanti, purtroppo, si trovano in situazioni di difficoltà e disagio. E' fondamentale non lasciare sole e, soprattutto, che queste persone non si sentano sole". In strada oppure nei centri di accoglienza, allora, saranno differenti i servizi svolti. "Consegneremo generi alimentari, vestiti, coperte, prodotti per l'igiene, ecc... - continua Furlan - Ovviamente, con l'emergenza Covid-19, le criticità sono aumentate, così come i cittadini che ci chiedono una mano. Ad esempio, stiamo incontrando tanti italiani che, a causa della pandemia, hanno perso il lavoro, molti sopra i 50 anni. Nei singoli occhi e ascoltando le loro parole, si percepiscono grosse paure, preoccupazioni e incertezze sul presente e sul futuro. E, allo stesso tempo, sono cambiate le richieste che arrivano: quando ci contattano o li incontriamo durante le attività, le esigenze principali riguardano il cibo, le mascherine e gli igienizzanti". Non solo gli aiuti, però, perché, con la pandemia, si sono modificate, per vari aspetti, pure le modalità di svolgere i servizi. "Una carezza, un abbraccio e stringere una mano, prima erano momenti significativi per dare ancor più sostegno alla gente; oggi, invece, non poterlo fare, manca tanta ed è triste - conclude il fondatore dei 'City Angels' - Senza dimenticare come dispiace molto dover dire di no ai cittadini che vorrebbero venire con noi a servire alle mense per i poveri. Purtroppo, il Coronavirus ce lo impedisce".

