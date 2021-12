Discriminazione di genere: protocollo

Firmato il protocollo che prevede lo stanziamento di fondi per accrescere le competenze nel campo della tutela contro la discriminazione di genere nel mondo del lavoro.

Firmato il protocollo che prevede lo stanziamento di fondi per accrescere le competenze nel campo della tutela contro la discriminazione di genere nel mondo del lavoro. L'atto, siglato su proposta delle Consigliere di parità di Regione Lombardia fa seguito alla delibera sottoscritta dall'intera giunta regionale. In arrivo per il biennio 2022/2023 nuovi percorsi formativi destinati a professioniste/i del mondo forense per offrire una maggiore formazione che garantisca un adeguato supporto alle donne vittime di discriminazioni, molestie e vessazioni sul posto di lavoro. "Attraverso questo finanziamento - ha dichiarato l'assessore con delega al lavoro Melania Rizzoli - continuiamo a dimostrare l'impegno dell'intera Giunta regionale a supporto delle categorie più indifese". "Il ruolo della donna lavoratrice - ha proseguito - è un ruolo chiave che garantisce equilibrio all'interno della società, per questo bisogna proteggere la figura femminile su tutti i luoghi in particolare sul posto di lavoro per favorirne, oltre al bilanciamento tra vita privata e lavorativa, anche la crescita professionale. Grazie a questa iniziativa aiutiamo la diffusione del diritto antidiscriminatorio di genere, affinché esca dal concetto di nicchia". La sigla del Protocollo in materia di diritto antidiscriminatorio di genere tra Regione Lombardia, Consigliere di parità, Ordine degli Avvocati di Milano e Unione Lombarda dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati, rappresenta un chiaro segno dell'attenzione che tutte le figure istituzionali stanno rivolgendo alla tutela delle categorie più deboli, da diversi punti di vista. Le risorse assegnate per il triennio 2021-2023 ammontano a 60.000 euro. Saranno utilizzati, in parte, per organizzare un convegno preliminare sul tema della discriminazione di genere in ambito lavorativo, al fine di sensibilizzare gli/le iscritte agli ordini forensi lombardi sul tema e promuovere la partecipazione ai percorsi formativi promossi con il Protocollo. Gli altri fondi serviranno per sostenere i costi di almeno 8 corsi di formazione che coinvolgano tutti/e gli/le iscritte agli ordini forensi lombardi, la cui durata e contenuti saranno approvati dall'ufficio della Consigliera di parità regionale nel rispetto del Protocollo Nazionale siglato da Consigliera Nazionale e Consiglio Nazionale forense.

