Più di 2 mila giocattoli 'sospesi'

Oltre 2.000 giocattoli raccolti nel corso di tre fine settimana e riuniti in quasi duecento scatoloni sono pronti per essere consegnati ai bambini ricoverati in ospedale. Questo il grande successo del 'giocattolo sospeso' iniziativa voluta dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e inserita per la prima volta nell'ambito degli appuntamenti de 'Il Natale brilla a Palazzo Lombardia' che dal 3 dicembre animano la piazza in cui ha sede la Regione. "Sono davvero entusiasta per la dimostrazione di grande affetto dei milanesi e dei lombardi che hanno accolto il nostro invito - ha detto il Governatore della Lombardia - e mi rende felice il sorriso che doneremo ai bambini meno fortunati e a chi si trova ricoverato in ospedale. Il mio desiderio è che tutti possano trascorrere un buon Natale, in serenità e in compagnia dei giochi che riceveranno". I giocattoli e tutto quanto raccolto in Auditorium Testori di Palazzo Lombardia sono stati caricati sui mezzi della Croce Rossa Italiana - Comitato regionale lombardo e della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt), per essere distribuiti nei prossimi giorni. In particolare, la Lilt si occuperà di distribuirli ai bambini ricoverati nei reparti di oncologia, mentre la Croce Rossa Italiana consegnerà giochi e doni anche ai Comitati che ne hanno fatto richiesta per poi affidarli a famiglie bisognose e alle 'Case famiglia'.

