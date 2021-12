LaBolla: cultura a Bollate

Il Teatro LaBolla inaugura col nuovo anno una stagione ricca di appuntamenti. E quale occasione migliore del Natale per regalare un po’ di sorrisi, emozioni e spontaneità? Per l’occasione LaBolla ha previsto diverse tipologie di abbonamenti, per tutti i gusti e tutte le tasche: appassionato, sostenitore o famiglia.

Dopo un periodo di stop forzato dall’emergenza sanitaria, il nuovo cartellone proposto da LaBolla va da gennaio a maggio 2022. Dieci gli appuntamenti in programma, che spaziano dalla musica, con Paolo Jannacci e un tributo a Ludovico Einaudi del Maestro Luca Rampini, alla prosa, con lo scrittore Erri De Luca, le attrici Arianna Scommegna e Lucilla Giagnoni, la compagnia degli Eccentrici Dadarò. Infine quatto coinvolgenti spettacoli adatti ai bambini e a tutta la famiglia.

“Il progetto messo in campo dal Teatro LaBolla per il 2022 rappresenta e sostiene non soltanto il rilancio delle attività teatrali e di spettacolo cui si assiste un po’ dovunque ma è anche una riconferma dell’anima culturale che, tradizionalmente e da sempre, contraddistingue la nostra comunità”, sottolinea Lucia Albrizio, Assessore alla Cultura e Pace del Comune di Bollate. “Il nuovo anno porterà il consolidamento di molte iniziative che, ben conosciute sul territorio, hanno però subito interruzioni e disagi dovuti alla pandemia, e ne proporrà di inedite. Soprattutto, confermerà il sottile fil rouge che lega tre nostri elementi caratterizzanti: il Teatro, progetto sociale che accoglie e intrattiene; la Biblioteca, da sempre casa della cultura; l’Archivio storico e fotografico che, in continua evoluzione, testimonia le tradizioni e le realtà della nostra Città”, conclude Albrizio.

Gli Appuntamenti de LaBolla

PROSA

Gli appuntamenti di prosa aprono l’11 febbraio con gli Eccentrici Dadarò e lo spettacolo “Revolutionary Road” di Renato Gabrielli, tratto dall’omonimo capolavoro di Richard Yates del 1961. Una storia familiare crudele quanto ordinaria, la storia di una coppia che cerca di non affondare nell’omologazione di un mondo che ci vuole tutti uguali.

Si continua il 25 marzo, quando andrà in scena un nome tra i più grandi della letteratura italiana contemporanea: Erri De Luca, accompagnato da Sabrina Knaflitz, nello spettacolo “Un’ora a teatro”, per un poetico racconto a due voci.

La grande recitazione di Arianna Scommegna è al centro di “Potevo essere io”, in scena l’8 aprile. Scritto da Renata Ciaravino, lo spettacolo racconta di una bambina e un bambino che diventano grandi partendo dallo stesso cortile. Due partenze con gli stessi presupposti, ma che la vita porta a due finali totalmente diversi.

La stagione di prosa si concluderà il 7 maggio con “Furiosa mente”. Lucilla Giagnoni, attrice di straordinario spessore, porta in scena un testo scritto di suo pugno: al centro la guerra che ci portiamo dentro e il conflitto che è nella nostra mente.

MUSICA

Il cartellone musicale apre il 18 marzo con il concerto di Paolo Jannacci, pianista, compositore, produttore, figlio d’arte del grande Enzo in duo con Daniele Moretto, trombettista e compositore italiano. Dopo un’importante e consolidata carriera da solista nel mondo del jazz, per la prima volta Paolo è cantautore e proporrà canzoni proprie e cover d’autore.

Il 29 aprile andrà in scena il meglio della musica del grande Ludovico Einaudi eseguita al pianoforte dal Maestro Luca Rampini.

FAMIGLIE

Vero evento di inaugurazione dell’intera stagione, il 16 gennaio, si propone “C’era 2 volte 1 cuore” di Tib Teatro. Lo spettacolo per bambini dai 3 anni in su è ispirato alle visioni poetiche e raffinate di Raymond Peynet. Elementi naturali fortemente evocativi e le dolcissime musiche di Jacques Brel e Charles Trenet incantano i piccoli ed emozionano i grandi.

Il 13 febbraio va in scena “Esercizi di fantastica” della compagnia Sosta Palmizi, ispirato a “Fantastica” di Gianni Rodari. E’ la storia di tre personaggi grigi e annoiati ma nel meccanismo delle loro azioni che appaiono telecomandate entra una farfalla a portare scompiglio. Spettacolo di teatrodanza per bambini dai 4 anni.

Il 13 marzo Michelangelo Campanale dirige un gruppo di danzatori-acrobati affrontando la più popolare tra le fiabe: “Cappuccetto Rosso”. La storia si dipana attraverso la danza, ispirandosi all’immaginario dei cartoni animati di inizio ‘900, con citazioni da Goya, Turner, Bosch, Leonardo da Vinci.

Il 10 aprile, a chiudere gli appuntamenti dedicati alle famiglie, un altro classico del mondo dell’infanzia: “Il gatto con gli stivali”. Il mondo magico fatto di gatti, orchi terrificanti, principi e principesse è portato in scena con entusiasmo dalla compagnia La casa delle storie.

