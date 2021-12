In giro ubriaco: sanzionato e segnalato

In giro a piedi in stato di ubriachezza molesta, la Polizia locale di Castano Primo sanziona e segnala un cittadino.

Lo scorso pomeriggio gli agenti della Polizia locale di Castano Primo hanno fermato e sanzionato un soggetto italiano residente in paese il quale, dopo essere stato segnalato da alcuni cittadini per il suo comportamento, veniva trovato a vagare in centro in stato di alterazione da alcol. L’uomo, che era già stato in un altro episodio redarguito dagli operanti, si era appurato avesse mantenuto una condotta contraria al buon senso ed alla morale e che sfociava nei recenti episodi nell’ubriachezza molesta; peraltro nella circostanza cercava di rimettersi alla guida del proprio autoveicolo, creando così pericolo oltre che per se stesso anche per gli altri utenti della strada, azione logicamente interrotta dagli agenti che lo accompagnato presso il locale Comando, dove veniva sanzionato a norma del nuovo Regolamento di polizia urbana in vigore nella Città di Castano Primo che prevede infatti proprio questa fattispecie di violazione all’art.17 “Atti vietati a tutela della sicurezza e del decoro urbano”. Oltre alla sanzione pecuniaria di 100 euro, scattava per lui la segnalazione in Prefettura inerente il mantenimento dei requisiti del soggetto.

