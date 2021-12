Ex Rimoldi: "Sì risanamento, no consumo di suolo"

Area ex Rimoldi Necchi di Olcella, il MoVimento 5 Stelle: "Sì al risanamento ambientale; no al consumo di suolo e alla cementificazione in saldo".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Il consigliere regionale Massimo De Rosa, capogruppo del MoVimento 5 Stelle Lombardia, e gli attivisti del MoVimento 5 Stelle di Busto Garolfo dichiarano: "Da tempo abbiamo segnalato che l’area ex Rimoldi Necchi è stata individuata tra le priorità d’intervento definite nel Piano Regionale di Bonifica delle aree inquinate. Il sito è tutt’ora censito nella banca dati dei siti contaminati pubblicata da AGISCO (anagrafe e gestione integrata dei siti contaminati) aggiornata al 30 settembre 2020. Ad oggi persiste un problema di inquinamento della falda non ancora individuato e circoscritto dalle società attualmente proprietarie dei terreni. E se questo non bastasse da molti mesi l’area è andata all’asta aprendo possibili scenari di consumo di suolo e cementificazione. La nostra preoccupazione aumenta giorno dopo giorno. Cosa succederà alla prossima asta a prezzo di partenza ribassato? E se non a questa, alla prossima ed alla successiva ancora? A nostro avviso rischiamo l’ennesima "terra di conquista" da parte di investitori privati che, consapevoli della delibera n. 18 del Consiglio Comunale datata 19.04.2019, si aggiudicherebbero un terreno edificabile ad un valore simile a quello di un terreno agricolo". L’area ex Rimoldi Necchi è composta da n.4 Capannoni industriali di circa mq 14.660 più terreni boschivi ed agricoli circostanti di 3.500 mq circa oltre ad aree scoperte adibite a parcheggi di 14.300 mq circa ed ad un'area verde di circa 23.200 mq per una superficie complessiva di circa 50.000 mq. Dal rapporto 2021 del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente su “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi eco-sistemici”, il comune di Busto Garolfo con 268,86 metri quadri di cemento o comunque di coperture artificiali che ogni abitante ha a disposizione è, tra i Comuni del Legnanese, secondo solo a Nerviano per suolo consumato. Inoltre il dato di Busto Garolfo è di gran lunga superiore rispetto alla media rilevata all'interno della Città Metropolitana di Milano. Il consigliere regionale Massimo De Rosa, capogruppo del MoVimento 5 Stelle Lombardia e gli Attivisti del MoVimento 5 Stelle di Busto Garolfo spiegano: «Questi dati ISPRA e l’inquinamento della falda ci preoccupano. Noi siamo per il risanamento ambientale dell’area e contrari ad un'eventuale nuovo piano di cementificazione, sia che si tratti di centri commerciali che di palazzine residenziali o altro ancora». Gli Attivisti del MoVimento 5 Stelle di Busto Garolfo concludono: "Chiederemo a breve un incontro al sindaco, durante il quale esprimeremo le nostre preoccupazioni e avanzeremo proposte che intendiamo mettere a disposizione della comunità e di chi ha la nostra stessa sensibilità sulla questione della sostenibilità ambientale, peraltro diventata priorità non solo nazionale".

