Turbighese d'Oro e Giovane Turbighese

In auditorium a Turbigo, la consegna del 23^ 'Turbighese d'Oro' e del 6° 'Giovane Turbighese'. Gli importanti riconoscimenti alla maestra Carla Gualdoni e a Gianluca Santacruz Romero.

L'emozione, gli applausi e, soprattutto, quel "grazie" (doppio) che è risuonato forte e chiaro in ogni angolo dell'auditorium di Turbigo. Due generazioni diversi, ma per una sera lì, assieme sul palco. Lei, la maestra con la 'M' maiuscola, lui, quel ragazzo di soli 17 anni però già con la maturità di un adulto. L'una affianco all'altro, Carla Gualdoni e Gianluca Santacruz Romero, o meglio oggi sarebbe più giusto dire il 23^ 'Turbighese d'Oro' e il 6° 'Giovane Turbighese'. Già, proprio loro, fianco a fianco per ricevere i due importanti riconoscimenti. Lei, appunto, l'insegnante che ha scritto pagine e pagine di storia della scuola Elementare di via Giulio Cesare (prima della pensione, nel 1996) e un punto di riferimento per tanti, tantissimi studenti e, in fondo, per il paese intero (educatrice, direttrice del centro estivo, anche cassiera del cinema 'Orfeo', impegnata attivamente nell'allora Radio Turbigo Libera e tra i fondatori della Pro Loco); lui, invece, l'adolescente capace, nel momento di difficoltà, di rimboccarsi le maniche e prendersi cura della famiglia; è, infatti, la prima fase del Covid, il virus che colpisce la sua casa, papà che viene ricoverato in terapia intensiva e, allora, Gianluca, da figlio maggiore, ecco che diventa la spalla della mamma e il controllore dei fratelli, ai quali sta accanto giorno dopo giorno con l'attenzione, l'affetto e un grande, immenso amore. Due figure, insomma, che sono un esempio per tutti.

