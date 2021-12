Dopo la pubblicazione del libro 'Un campione alla Ugo Colombo', ecco a San Giorgio su Legnano, adesso, anche l’associazione 'Ugo Colombo Hombre Vertical'.

Anche in tempi di Covid-19 l’associazionismo sociale continua a guardare al futuro. Un esempio arriva da San Giorgio su Legnano, paese natale del campione di ciclismo Ugo Colombo, dove, stimolati anche dalla pubblicazione del libro 'Un campione alla Ugo Colombo', durante la scorsa estate un gruppo di trenta cittadini ha preso l’iniziativa di promuovere l’associazione 'Ugo Colombo Hombre Vertical'. E il 19 luglio, allora, ecco che dodici membri promotori hanno registrato l’atto costitutivo e lo statuto presso l’Ufficio delle Entrate. Gli scopi sociali dell’associazione di promozione sociale sono quelli sintetizzati nell’appellativo “Hombre Vertical”, attribuito a Ugo dall’amico e maestro di giornalismo Gianni Mura e proprio per questo motivo scelto come identificativo meritevole di essere legato al suo nome. Più nello specifico, la realtà associativa si prefigge di promuovere tra i giovani la cultura dello sport leale e pulito, valori che Colombo perseguì nella sua vita sociale e sportiva. L’Amministrazione comunale di San Giorgio ha riconosciuto i valori espressi dell’associazione di rilevanza sociale e meritevoli di una sede sociale pubblica assegnando quella di via Mella 1 (in condivisione con gli amici della storica USS Sangiorgiese). Mentre entrando nel merito del gruppo vero e proprio, presidente è Renzo Zannardi (autore del libro dedicato a Ugo), vice Linda Morelli, tesoriere Luigi Castiglioni e segretaria Liliana Mezzenzana. La parte burocratica organizzativa, inoltre, si sta concludendo positivamente con la costruzione del sito Web che consentirà di informare, dialogare, divulgare la storia di Ugo, ma anche di effettuare le iscrizioni online. Chi oggi fosse interessato ad iscriversi può già farlo; basta inviare una mail a ugocolombo [dot] hombrevertical [at] gmail [dot] com, per ricevere lo statuto e gli appositi moduli.

