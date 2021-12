Covid: crescono i contagi

Gli ospedali non sono ancora in affanno, ma crescono i ricoveri e anche purtroppo i decessi di questa quarta ondata di Coronavirus. La scorsa settimana ha chiuso il reparto ‘Tenda’ all’Ospedale di Legnano ed è stato aperto il nuovo reparto di Pneumologia della Medicina A che con i suoi 32 posti letto attrezzati può accogliere i pazienti con polmonite da virus Sars-Cov2, malati che necessitano di una respirazione assistita con il casco (Cpap). I letti del reparto ‘Tenda’ sono tornati invece Covid free e potranno essere utilizzati dal pronto soccorso. Intanto, tra hub e ospedali, procede la corsa alla terza dose di vaccino. Un ruolo fondamentale, ancora una volta, viene svolto dai volontari e dalla Protezione Civile che aiutano i cittadini ed il personale sanitario.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro