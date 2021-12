Il gioco dell'umarell

Pensionati pronti, perché tocca a voi. Ecco, infatti, 'La Giornata dell'Umarell', il gioco in scatola con traguardo finale, ovviamente il grande cantiere.

Il traguardo finale, beh... neanche a dirlo non può che essere il grande cantiere; ma prima ci sono alcuni obiettivi e commissioni da raggiungere e svolgere. Pensionati, pronti, allora, perchè sarete proprio voi i protagonisti. Eh sì, ecco, infatti, 'La Giornata dell'Umarell' (Dominioni Editori), il gioco in scatola, come recita la presentazione, "Per quelli che se il supermercato apre alle 7.30, alle 7.29 sono già all’ingresso, in pole position, con le mani sul carrello oppure per coloro che sono in lotta contro le code in posta e, tra una commissione e l’altra, passano dal tabaccaio a tentare la fortuna con un gratta e vinci, o per chi una partita a carte con gli amici è meglio di un programma in televisione, ancora per quanti le vere olimpiadi si svolgono alla bocciofila e, la balera, è l'indiscussa discoteca, fino a quegli anziani che tornano a scuola e all'asilo, però per prendere i nipotini oppure da volontari del pedibus, ecc... Insomma, una serie di momenti, episodi e appuntamenti che si susseguono in una vivace cittadina, riproposta su un tabellone, per arrivare al traguardo ultimo, ammirare il grande cantiere, vero spettacolo per gli occhi. Il tutto, però, dovrà essere fatto scegliendo una pedina, lanciando il dado e, la cosa più importante, sbrigando una serie di impegni irrimandabili (sei, infatti, gli obiettivi, con anche alcuni imprevisti, degli umarell per completare la giornata e solo una volta che avranno completata la scheda, ecco che potranno davvero “correre” verso le ruspe, le gru e gli operai).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro