Boffalora: lavori in paese

Sono giorni di grande fermento per la comunità di Boffalora sopra Ticino. Dopo la prima pietra della ‘Vetropack’ si susseguono una serie di programmi di rilancio urbanistico per l’intera comunità. Un segno di ripartenza, che l’Amministrazione di Sabina Doniselli non vuole lasciarsi sfuggire per ammodernare il paese. “Sono terminati i lavori di rifacimento del tetto della palestra della scuola primaria - spiega il sindaco - L’intervento da 50 mila euro è stato finanziato con fondi del Ministero dell’Interno”. Intanto prosegue il rifacimento dell’illuminazione pubblica a led: “Come sapete dal 16 novembre sono partiti a Boffalora Sopra Ticino i lavori di riqualifica e ammodernamento della rete di illuminazione pubblica. Ad oggi sono stati cambiati 383 corpi illuminanti su 973 totali da sostituire con eventuale braccio a palo, cavo di derivazione e giunto”.

