Edifici privati: abbattimento barriere

Regione Lombardia mette a disposizione oltre 17,3 milioni di euro per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Regione Lombardia mette a disposizione oltre 17,3 milioni di euro per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Le risorse sono suddivise in due tranche: 16,3 di euro per il 2021 e 998.612 euro per il 2022. I fondi statali saranno ripartiti e trasferiti ai Comuni. E' quanto prevede una delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alla Casa ed Housing sociale Alessandro Mattinzoli. CITTA' SERMPRE PIU' INCLUSIVE - "Si tratta di un'ulteriore, importante segnale di attenzione - ha osservato l'assessore - per un processo che deve arrivare ad 'annullare' le barriere architettoniche, per rendere le nostre città sempre più inclusive e accessibili". BENEFICIARI - I beneficiari dei contributi statali sono i Comuni che dovranno poi liquidare i residenti dopo aver verificato i requisiti di ammissibilità delle richieste. La liquidazione dovrà essere effettuata dopo aver controllato anche la cumulabilità dei contributi richiesti dai cittadini. BARRIERE ARCHITETTONICHE - I destinatari finali sono le persone con disabilità residenti in alloggi privati con barriere architettoniche da eliminare.

