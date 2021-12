102 anni per Alfredo

Compleanno speciale alla RSA Sant'Edoardo di Turbigo, dove Alfredo Cormani ha raggiunto l'invidiabile e straordinario traguardo dei 102 anni. Gli auguri del sindaco.

Già i 100 anni sono certamente un grandissimo traguardo, ma i 102 beh... sono qualcosa di ancor più straordinario. E, allora, ecco che, proprio nelle scorse, gli auguri sono risuonati forti e chiari alla Rsa Sant'Edoardo di Turbigo, dove Alfredo Cormani ha spento, appunto, 102 candeline. Per l’occasione gli ho portato un omaggio a nome dell’Amministrazione comunale - ha scritto il sindaco Fabrizio Allevi - È stato emozionante parlare con una memoria storica come la sua e riuscire nuovamente a portare il saluto di tutti i turbighesi ai nostri anziani che vivono in casa di riposo. Ringrazio in modo particolare la figlia Paola per l’invito e la disponibilità".

