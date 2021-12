Scuola dell'Infanzia: nuove attività educative e ludiche

L'Amministrazione comunale di Nerviano scommette mettendo in campo una somma di 80 mila euro sulla riqualificazione dell'area esterna della scuola dell'Infanzia di via dei Boschi con l'innesto di nuove attività educative e ludico-didattiche.

La finalità è duplice: da una lato riqualificare a fondo un'area di notevole rilevanza socio-didattica, dall'altro mettere a disposizione degli studenti una serie di strutture con cui si possano divertire insieme. L'Amministrazione comunale di Nerviano scommette mettendo in campo una somma di 80 mila euro sulla riqualificazione dell'area esterna della scuola dell'Infanzia di via dei Boschi con l'innesto di nuove attività educative e ludico-didattiche. "L'intervento - spiega la relazione tecnica - consiste nella riqualificazione dell'area esterna della scuola statale dell'infanzia di via dei Boschi con la creazione di uno spazio esterno destinato ad attività ludico-educative- didattiche per la fascia di età 3-6 anni". Lo scopo è quello di potenziare la funzionaltà educativa e psicomotoria dei piccoli attraverso alcune attrezzature. Figurano tra queste un gioco doppio a molla, uno a molla a un posto per lo sviluppo dell'abilità di cavalcare e della capacità di spostarsi sull'asse di equilibrio, uno a otto posti, una giostra a divanetto, un castello scivolo, una casetta di utilizzo di gruppo, un gioco composto da torri e scivolo, un gazebo per facilitare l'inserimento dei diversamente abili, una pavimentazione in gomma colata e un collegamento tra l'ingresso laterale della palestra di via Di Vittorio e la scala ottagonale anche per renderla sempre più accessibile ai portatori di handicap. Al progetto sono stati introdotti alcuni interventi di modifica come il livellamento dell'area esterna "Con adattamento - concluda la relazione - dei piani mediante l'apporto di terra di coltivo e di successiva semina a prato".

