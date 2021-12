La prima edizione aveva fatto decisamente centro. L'Amministrazione comunale di Bareggio ha, quindi, deciso di rimettere in pista anche in occasione del prossimo Natale l'iniziativa 'Contest balconi e vetrine'.

La prima edizione aveva fatto decisamente centro. L'Amministrazione comunale di Bareggio ha, quindi, deciso di rimettere in pista anche in occasione del prossimo Natale l'iniziativa 'Contest balconi e vetrine'. Fino al 31 dicembre chi ha addobbato a festa un angolo della propria abitazione o una vetrina del proprio esercizio commerciale potrà partecipare all'iniziativa mandando delle foto all'indirizzo di posta elettronica lucidinatale [at] comune [dot] bareggio [dot] mi [dot] it. Un modo per poter contribuire, ciascuno con il proprio apporto di creatività, sensibilità e affetto verso il proprio paese, a rinsaldare un sentimento di comunità di cui mai come oggi, vista l'emergenza pandemica, si avverte il bisogno.

