Napoleone al Mulino...

Itinerario Napoleonico nel Parco del Ticino e lungo i Navigli: primo investimento da parte di un privato. C'è l'area per la rievocazione storica.

Dice quel vecchio detto "Qualcosa si muove" ed è certamente un primo importante tassello. Già, perché per il progetto dell'itinerario Napoleonico nel Parco del Ticino e lungo i Navigli, ecco, infatti, che è arrivato il primo investimento da parte di un privato. "Il Mulino del Pericolo - scrivono dall'Associazione Risorgimentale Turbigo 3 Giugno 1859 - credendo nella nostra proposta, che vuole valorizzare il territorio e riqualificarlo dal punto di vista storico, naturalistico e culturale, ha deciso di acquistare il terreno antistante la stessa struttura, quasi a ridosso del fiume Ticino, esattamente laddove il 31 maggio 1800 le truppe francesi di Napoleone Bonaparte posero piede in Lombardia, e adesso un pezzo di questa significativa area verrà adibito ad uso esclusivo di eventi storici e culturali all’aperto, compresa la rievocazione della battaglia, alla cui organizzazione futura teniamo particolarmente". Più nello specifico, si tratta di una zona completamente immersa nel verde, dove i rievocatori storici potranno rivivere l’esperienza di quei soldati. "Non nascondiamo la nostra grande soddisfazione, per un progetto che stiamo promuovendo solo da un anno - concludono - Siamo già in contatto con varie associazioni di rievocatori storici per programmare al meglio qualcosa già a partire dalla prossima primavera. Ringraziamo gli amici del Mulino del Pericolo e, allo stesso tempo, ci rivolgiamo ad altri enti pubblici e privati, affinché si uniscano a noi, per promuovere e far rinascere la grande bellezza del territorio".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro