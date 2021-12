Di chi si sarà innamorata la Befana questo Natale?... uno spettacolo, dedicato ai bambini, per scoprirlo insieme! Appuntamento a Cuggiono domenica 12 dicembre!

L’Assessorato alla cultura del Comune di Cuggiono presenta lo spettacolo per bambini e famiglie dal titolo ‘La Befana innamorata’. Emanuela Belmonte e Nora Picetti portano in scena le vicende della Befana che proprio questo Natale si è innamorata ...del bibliotecario! Per conquistare il suo grande amore la protagonista le proverà tutte, coinvolgendo il pubblico in esilaranti esercizi di scrittura creativa collettiva.

Lo spettacolo avrà luogo domenica 12 dicembre alle 16, presso la Sala Porticato di Villa Annoni. Per garantire il pieno rispetto della normativa anticontagio viene richiesta la prenotazione obbligatoria al numero 3311107660. L’ingresso è gratuito.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro