'EmozioNatale': ricordi, emozioni e magia

Tutte le diverse attività del BA Natale – Città di Busto Arsizio, scandite da un’importante cronoprogramma, procedono a passo spedito senza alcun ostacolo accompagnandoci lungo il periodo delle festività natalizie, che impegneranno la città fino al giorno dell’Epifania. I prossimi appuntamenti, allora, saranno: sabato 11 dicembre, in piazza Santa Maria, ecco Agesp Strumentali Farmacie con un grande stand per distribuire alcuni cadeaux Bios Line, a sostegno delle difese immunitarie e per tutelarsi in queste fredde giornate invernali. E sarà anche presente lo stand della A.U.Ba.M. Onlus per promuovere la solidarietà umana e sensibilizzare i cittadini sulla necessità di aiutare i bambini vittime di calamità naturali; mentre in Piazza Vittorio Emanuele II dalle 17 si svolgerà il 'Pirati dei Caraibi on Ice', con fantastici pattinatori, vestiti a tema piratesco, che daranno vita ad un incredibile show sul ghiaccio. Quindi, il 18 alle 15, i volontari della Croce Rossa Italiana – Sezione di Busto Arsizio vi accoglieranno in piazza Santa Maria per offrirvi una buona cioccolata calda; dalle 16, invece, sulla ruota panoramica in piazza San Giovanni, i giocatori della squadra di calcio della Pro Patria e le ragazze della UYBA faranno un giro e augureranno delle buone feste a tutti. Ancora, in piazza Vittorio Emanuele II dalle 18, si svolgerà una magnifica sfilata di moda sul ghiaccio, il 'Fashion Christmas Show', che per quest’anno sarà on Ice, coinvolgendo bellissime e bravissime pattinatrici che sfileranno sulla pista. E in piazza San Giovanni spazio ad alcune iniziative per i bambini, con Babbo Natale che li accoglierà nella sua casetta per leggere le loro letterine; sempre da questa piazza partirà la parata di Natale. Proseguendo, per il 19 sono state riservate altre importanti iniziative già dalla mattina come: I Babbi Natale in Vespa a partire dalle 10, la Giornata a 4 zampe dalle 18 e la parata di Natale. Per i più freddolosi e per chi non vuole o non può uscire di casa, ma vorrebbe, in ogni caso, incontrare Babbo Natale, ecco che è stata implementata l’iniziativa del 'Babbo Natale At the Phone', così dare la possibilità a tutti di incontrarlo, grazie al supporto della tecnologia e della digitalizzazione. Per usufruire di questa incredibile chance, bisognerà registrarsi sull’apposita piattaforma https://localistic.it/babbonatale/. Quest’anno, inoltre, per il BA Natale 2021 – Città di Busto Arsizio sono state sviluppate diverse attività che sfruttano il potere della tecnologia e del digitale, come i Podcast di Natale grazie alla collaborazione nata con Polyglot Radio, il primo podcast per gli italiani all’estero, la casa editrice Nepturanus che ha fornito il racconto 'Il Cangiante Mondo di Elia', la casa editrice Believe che ha fornito la raccolta di poesie intitolata “Emozioni” di Nancy Urso. I Podcast di Natale hanno visto anche la partecipazione, fortemente voluta, di un’importante personaggio della tradizione della Città di Busto Arsizio, Antonio Tosi meglio conosciuto come 'U Tarlisu', che ci ha letto il racconto del 'Pranzo di Natale' tipico della tradizione bustese (potrete ascoltarli cliccando al link http://www.royaltime.it/royaltime/podcast-di-natale/).

