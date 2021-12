'Stop ai Dubbi' anche per i vaccini ai bambini

Giovedì 16 dicembre, a Palazzo Lombardia, è in programma un nuovo appuntamento di 'Stop ai dubbi' dedicato interamente alle vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica (fascia 5- 11 anni). Il coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia Guido Bertolaso e importanti esperti della materia, dalle 17 alle 19, risponderanno in diretta - sulle pagine Facebook di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie Online - alle domande dei cittadini su questo tema.

Giovedì 16 dicembre, a Palazzo Lombardia, è in programma un nuovo appuntamento di 'Stop ai dubbi' dedicato interamente alle vaccinazioni anti-Covid in età pediatrica (fascia 5- 11 anni). Il coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia Guido Bertolaso e importanti esperti della materia, dalle 17 alle 19, risponderanno in diretta - sulle pagine Facebook di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie Online - alle domande dei cittadini su questo tema. Interverranno: Giuseppe Banderali (Direttore UO Neonatologia e Patologia Neonatale San Paolo ASST Santi Paolo e Carlo - Professore a contratto Università Statale di Milano); Raffaele Badolato (Direttore UO Pediatria Spedali Civili Brescia - Presidente Società Italiana di Pediatria sez. Lombardia - Professore Ordinario Università di Brescia); Andrea Biondi (Direttore Scientifico Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma - Professore Ordinario Clinica Pediatrica Università degli Studi Milano-Bicocca); Maria Antonella Costantino (Direttrice UO Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico di Milano); Alberto Mantovani (Direttore Scientifico Istituto Clinico Humanitas - Professore Emerito Università Humanitas) e Giovanni Pavesi (Direttore Generale Welfare Regione Lombardia). RACCOLTA DOMANDE PER RISPOSTE NELLA 'DIRETTA' - È possibile rivolgere domande inviando un messaggio whatsapp al numero 334/6324686. Così come quesiti potranno essere rivolti durante la diretta sulla pagina Facebook di Regione Lombardia.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro