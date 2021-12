Un Natale a colori

La mano, o meglio le mani sono e saranno sempre quelle di Cristiano Invernizzi e Gianni Mazzenga. Matite e pennelli pronti, per un Natale... a disegni.

E, allora, tra alberi, presepi, luminarie, addobbi e decorazioni, un po' alla volta, vogliamo provare a rendere ancora più a colori e speciali queste festività. Un vero e proprio 'tour', insomma, per farvi conoscere e scoprire le tradizioni che, puntuali, ritornano nelle nostre città e nei nostri paesi, però, contemporaneamente, pure le novità che Comuni, associazioni o gruppi hanno realizzato, per tornare a respirare quel clima di gioia e serenità, dopo il Natale 2020 difficile e 'sotto tono'.

LA MAGIA DEL NATALE IN PIAZZA A VANZAGHELLO



ATMOSFERE NATALIZIE IN CENTRO A TURBIGO



