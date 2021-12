La casa di Babbo Natale

L'arrivo alla casa di Babbo Natale a Sesto Calende dell'atteso ospite non passa mai inosservato lasciando alle sue spalle preziosi indizi e inequivocabili tracce.

L'arrivo alla casa di Babbo Natale a Sesto Calende dell'atteso ospite non passa mai inosservato lasciando alle sue spalle preziosi indizi e inequivocabili tracce. E' quello che chi passa dalla centrale via Roma potrà vedere: il cambio d'abiti di Santa Claus appeso allo stendino fuori da una lavanderia. I titolari, Cinzia e Stefano, giurano di averlo visto entrare non prima di aver parcheggiato il Suo ingombrante mezzo. L'identikit (questa persona si è presentata con una lunga barba bianca) non lascia spazio ad equivoci. Infatti ha lasciato alle mani esperte di questi lavandai le proprie vesti confidando di poter avere, per il classico tour casa per casa della notte del 24 dicembre, una uniforme linda e stirata. Sono stati poi pochi i passi necessari per raggiungere la propria Casa che la Pro Sesto Calende ha ultimato giusto in tempo per ospitarlo. In piazza Mazzini, come vuole la tradizione, all'ombra del maestoso Palazzo Comunale. Qui l'operosità dei ragazzi dell'Istituto Professionale Agrario Cavallini di Lesa, seguiti dai professori, ha messo mano al giardino prospicente la

caratteristica Casetta di Legno completa di ogni confort e dotata della immancabile casetta postale pronta a ricevere le letterine a lui destinate. Si preannunciano lungo giornate di lavoro coadiuvate dagli immancabili ed inseparabili Elfi che non si negheranno agli sguardi curiosi dei tanti bambini che, grazie all'ampio ingresso, sbirceranno e vigileranno sull'operato di Babbo Natale.

