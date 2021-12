Terzo Settore: 17,6 milioni di euro

In arrivo 17,6 milioni di euro per 928 enti di terzo settore operanti in Lombardia con l'obiettivo di garantire servizi e iniziative che contribuiscono in modo significativo al benessere e all'interesse generale della comunità.

In arrivo 17,6 milioni di euro per 928 enti di terzo settore operanti in Lombardia con l'obiettivo di garantire servizi e iniziative che contribuiscono in modo significativo al benessere e all'interesse generale della comunità. RISORSE PREZIOSE - Oltre 17 milioni di euro, di cui 12 milioni riconducibili a fondi ministeriali a cui Regione Lombardia ha aggiunto 3,55 milioni di risorse ulteriori, 2 milioni di euro da Fondazione Cariplo e Fondazione Peppino Vismara, per proseguire il percorso iniziato l'anno scorso con il Bando LETS GO! per sostenere i servizi erogati dalle organizzazioni del Terzo Settore messi a rischio a seguito della pandemia. BANDO CONSENTE ATTIVITA' ORDINARIA DI OLTRE 900 ENTI - Un aiuto eccezionale in difesa delle attività di sostegno e assistenza ai più fragili, di quelle legate alla cultura e alla tutela dell'ambiente, messe a rischio dalla pandemia. Il bando consentirà così lo svolgimento dell'attività ordinaria di 928 enti di terzo settore, in modo da garantire loro la tenuta della capacità organizzativa in varia misura pregiudicata dall'emergenza sanitaria e la prosecuzione delle attività di interesse generale da essi svolte.

