Curta Alberti: pane solidale

L'antico forno della Curta Alberti a Cornaredo sarà protagonista di un'iniziativa solidale in programma sabato 18 e domenica 19 dicembre. Sarà, infatti, impiegato per una panificazione straordinaria con valenza solidale.

Di Cornaredo è uno dei simboli storici. Tanto che l'Amministrazione comunale ha deciso di sottoporlo a un massiccio intervento di ristrutturazione. E proprio lui, l'antico forno della Curta Alberti, sarà protagonista di un'iniziativa solidale in programma sabato 18 e domenica 19 dicembre. Sarà, infatti, impiegato per una panificazione straordinaria con valenza solidale. In entrambi i giorni avverranno sia la panificazione sia la vendita di pane e salame con un duplice scopo: "Il ricavato - spiegano i promotori - verrà devoluto in parte per la manutenzione dell'antico forno della Curta Alberti e in parte per il sostegno di attività sociali sul territorio". Le prenotazioni del pane dovranno essere effettuate entro il 13 dicembre al numero 338/7343910 e il pane potrà essere successivamente ritirato nella trattoria della piazza di Cascina Croce sabato 18 e domenica 19 dicembre. Proprio il caso di dire... un pane per tutti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro