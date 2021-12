Statuine in barca: il presepe è... sull'acqua

La tradizione che, puntuale, torna, ma stavolta con una 'veste' davvero particolare. Il presepe di Turbigo, in questo 2021, è, infatti, sul Naviglio.

Il suono dell'acqua che scorre di sottofondo e davanti agli occhi la magia e le atmosfere tipiche del Natale che si mischiano con le emozioni e la curiosità. Una statuina, un'altra e ancora uno... la tradizione, insomma, che, puntuale, ritorna, ma stavolta lo fa in una 'veste' davvero particolare. Già, perché quest'anno il presepe a Turbigo è sul Naviglio. "Un'idea nata per portare un segno di novità in paese e, soprattutto, per provare a guardare alle prossime festività con un po' più di serenità, dopo il lungo e difficile periodo di pandemia - spiega l'assessore Andrea Azzolin - La scelta, quindi, vuole essere sinonimo di condivisione con la cittadinanza intera e con le persone che, ogni giorno, si troveranno a passare lungo l'alzaia". E, allo stesso tempo anche di coinvolgimento, visto che per la realizzazione si è lavorato, come si dice, davvero di squadra. "Due, nello specifico, le realtà direttamente coinvolte: da una parte ecco il gruppo comunale di Protezione Civile, dall'altra, invece, il corpo volontari del Parco del Ticino - continua Azzolin - Ci tenevamo particolarmente che fossero loro a crearlo, per dare un'ulteriore segnale dell'importanza dei nostri volontari sul territorio. Non dimentichiamoci, infatti, il grande impegno e l'attenzione che ogni singolo componente ha messo in campo durante l'emergenza Covid e, pertanto, questo presepe galleggiante vuole essere un modo per ringraziarli". Un grazie, dunque, che risuona forte e chiaro attorno all'imbarcazione lungo il Naviglio, là dove, appunto, le statuine stanno regalando momenti 'speciali' a piccoli e grandi. "Una tradizione che prende il via ormai molti anni fa, ma che in questo 2021 si è deciso di trasferire sull'acqua - raccontano dalla stessa Prociv - Per quanto riguarda, poi, il lavoro vero e proprio, i personaggi sono quelli storici, quindi abbiamo preso materiali di recupero, pezzi di alberi, rami, ecc... e da qui si è dato forma all'ambientazione, prima del posizionamento e dell'ancoraggio. Una bella sensazione, oggi, vedere l'opera conclusa e tanta gente che si ferma ad ammirarla".

LA TRADIZIONE DEL PRESEPE, MA QUEST'ANNO E'... SULL'ACQUA



