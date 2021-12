Il periodo è quello che va dal 1° gennaio al 28 febbraio. E', appunto, in questi mesi che si raccoglieranno le richieste per l'utilizzo della Tensostruttura di Castano.

Il periodo è quello che va dal 1° gennaio al 28 febbraio. E', appunto, in questi mesi che si raccoglieranno le richieste per l'utilizzo della Tensostruttura di Castano. Chi fosse interessato, quindi, dovrà presentare domanda, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito del Comune presso l’Ufficio Cultura. L'inivio dovrà avvenire entro e non oltre il 28 febbraio, esclusivamente al Protocollo Generale del Comune: protocollo [at] cert [dot] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it. Si precisa, inoltre, che anche le domande trasmesse tramite posta ordinaria elettronica (PEO) dovranno essere mandate allo stesso indirizzo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro