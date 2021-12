Coro Alpino Sestese: concerti di Natale

Concerti di Natale del Coro Alpino Sestese. Martedì 7 dicembre nell'Abbazia di San Donato; sabato 11, invece, nella Chiesa di Maria Immacolata a Castelletto Ticino.

Dopo circa due anni di stop forzato la formazione storica fondata dal Maestro Zonca ritorna ad esibirsi martedì 7 dicembre alle 21 presso l’Abbazia di San Donato a Sesto Calende per il consueto Concerto di Natale. Un concerto 'Made in Sesto Calende' o meglio come da loro definito 'Strettamente Sestese'. Solitamente il Coro Alpino Sestese invita ad allietare i cittadini sestesi gruppi polivocali di diverse regioni italiane o addirittura delegazioni corali estere proprio per promuovere la cultura musicale e omaggiare i propri concittadini, e non, con una serata all’indirizzo della bella e buona musica. Quest’anno la direzione artistica ha invece optato per coinvolgere, sostenere e promuovere l’importanza della presenza di scuole o organizzazioni che si dedicano alla crescita musicale dei più piccini. “La nostra Sesto ha una particolare fortuna: non capita spesso di poter vantare il fatto di avere sezioni vocali o musicali cittadine formate da giovanissimi componenti - dice Luca, Direttore del Coro Alpino Sestese - il poter crescere con la forza della musica dentro se stessi e il percepirla al proprio fianco rende particolarmente completi; con Lei si impara ad ascoltare e non solo a sentire, si conosce e si capisce l'importanza di saper essere parte di un gruppo, cosa sia lo spirito di collaborazione e di condivisione, si comprende cosa sia il sano antagonismo dell’impegnarsi nel dare e fare il meglio a favore e non la rivalità fine a se stessa contro qualcosa o qualcuno. Insomma, la musica è un’ottima scuola di vita”. Il concerto nell'Abbazia di San Donato, gentilmente concessa da don Luca Corbetta, neo prevosto di Sesto Calende, prevede quindi un'apertura da parte del Coro organizzatore. Sarà poi la volta dell’esibizione dell'Ensamble Musicale dei Percorsi Musicali (del Centro Studi Cardinale Angelo Dell’Acqua) sotto l'attenta direzione del Maestro Matteo Magistrali al termine della quale lasceranno spazio ai piccoli cantori del Coretto Beato Frassati diretti da Alessia Galli. Il concerto si concluderà quindi con l’esibizione del Coro Alpino. Sabato 11 dicembre alle 21, invece, il Coro Alpino Sestese sarà ospite presso la chiesa di Maria Immacolata a Castelletto Ticino in un concerto con il Coro Novo Cantico diretti dal Maestro Monticelli Claudio. In quell’occasione si esibiranno i coristi sestesi che ritroveranno gli amici di Turbigo, con i quali negli anni passati hanno cantato per un concerto nella chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Assunta. L’organizzazione tiene ad informare che la partecipazione ad entrambi i concerti sarà normata dalle regole vigenti in relazione ai pubblici spettacoli. Durante le due occasioni concertistiche il Coro Alpino Sestese promuoverà una raccolta fondi attraverso una proposta di panettoni e delle confezioni di bottiglie del coro (realizzate per l’occasione dalla Pasticceria Costa di Mornago e dall’Azienda Agricola Grancollina di S. Damiano d’Asti). Chi fosse interessato può chiedere informazioni o prenotare direttamente scrivendo a presidente [at] coroalpinosestese [dot] it o rivolgendosi ai coristi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro