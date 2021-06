Ugo Colombo, il ciclista 'hombre vertical'

'Un campione alla Ugo Colombo': giovedì 1 luglio Renato Zannardi presenta a La Tela di Rescaldina il libro dedicato al ciclista 'hombre vertical'.

Il ciclismo quello sano e pulito. Quello fatto di tanta fatica e altrettanta umiltà che consegnò a Ugo Colombo l’appellativo di 'hombre vertical'. È dedicata al ciclista nativo di San Giorgio su Legnano la serata di giovedì 1 luglio a La Tela di Rescaldina (MI). Alle 19, Renato Zannardi presenta il libro 'Un campione alla Ugo Colombo' (Velar editore), pubblicazione nata per rendere omaggio alla figura umana e sportiva di Colombo, ma anche promuovere tra i giovani la cultura dello sport leale e pulito. Ugo Colombo, scomparso all’età di 79 anni lo scorso 10 ottobre 2019, è stato gregario di Franco Bitossi, ottenendo la vittoria di tre tappe del Giro d’Italia tra gli anni Sessanta e Settanta. Fu protagonista al Tour de Suisse, Tour de Romandie e al Giro di Catalogna, si impose anche in due edizioni consecutive della Coppa Placci (1970 e 1971) e partecipò tre volte consecutivamente al Tour de France, nel 1966, nel 1967 e nel 1968. Rappresentò la Nazionale italiana nella prova in linea dei campionati del mondo di ciclismo su strada del 1968 a Imola. Nei dieci anni da professionista e nei successivi da direttore sportivo di società ciclistiche, Colombo è sempre stato un “uomo verticale”. Dopo la sua scomparsa, fu Gianni Mura su La Repubblica a consegnarlo alla storia come 'hombre vertical', facendone così un testimone dello sport pulito. Un’eredità che Zannardi ha voluto raccogliere e conservare. I proventi del libro “Un campione alla Ugo Colombo” vengono infatti destinati a favore di un progetto per la promozione dello sport leale e pulito per i giovani. L’associazione “Ugo Colombo - Hombre Vertical A.P.S.” si propone di incentivare una diffusa pratica sportiva di base tra i giovani e attività culturali e sportive incentrate su valori come la lealtà e il rispetto dell’avversario attraverso collaborazioni con scuole, genitori e società sportive, veterani dello sport, musei del ciclismo, oratori e centri di aggregazione giovanile. All’incontro di giovedì 1 luglio l’autore Renato Zannardi sarà intervistato Massimo Gasparri della società ciclistica Rescaldinese. Inizio alle 19, partecipazione libera.

