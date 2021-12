Il 6 dicembre all’ITAS 'Bonfantini' di Novara il convegno 'Sos Terra – We have only One Planet', organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ambito Territoriale di Novara in sinergia con l’Associazione Psicologia Utile ed il Safari Park Lago Maggiore di Pombia.

Il 6 dicembre all’ITAS 'Bonfantini' di Novara il convegno 'Sos Terra – We have only One Planet', organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Ambito Territoriale di Novara in sinergia con l’Associazione Psicologia Utile ed il Safari Park Lago Maggiore di Pombia. Il convegno si prefigge di essere l’inizio di una collaborazione fra stakeholders territoriali per una più ampia progettazione che riguarderà tutti gli ordini di scuola della provincia di Novara nell’ottica anche di un lavoro peer to peer. La parola chiave dell'appuntamento sarà "Prendersi cura di... (Take care of...) e ci si prenderà cura del clima, degli animali, del suolo e degli oceani grazie agli interventi di esperti quali il colonnello Adriano Raspanti (capo ufficio meteorologia di A.V.I.A.M.M. Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare) che presenterà l’Atlante del Clima e della Meteorologia realizzato dall’Aeronautica Militare, di Federica Scacchi (responsabile Donne Impresa di Coldiretti Novara VCO, apicoltrice) che esaminerà il comportamento delle api mutato a causa dei cambiamenti climatici, di Nicolò Regalli (vice delegato Giovani Impresa di Coldiretti) che illustrerà un nuovo importante progetto relativo alla terra, del professor Paolo Galli dell’Università 'Bicocca' di Milano che racconterà il progetto 'Cura della Barriera Corallina alle Maldive' e la

mostra 'Illusiocean' sull’importanza degli oceani. La dottoressa Barbara Camilli, dell’Associazione Psicologia Utile, racconterà, invece, l’esperienza di Jane Goodall per la cura degli scimpanzè, mentre Luca Torno si soffermerà sulla cura degli animali durante l’emergenza Covid. La professoressa Gabriella Colla, referente Agenda ONU 2030 dell’Ambito Territoriale di Novara, che ha curato la progettazione ed il coordinamento dell’iniziativa, ricorderà l’impegno 'ante litteram' di Al Gore per il clima. Seguiranno gli interventi e le riflessioni degli studenti. Il convegno sarà in presenza ed on line al link link https://usrpiemonte.webex.com/usrpiemonte/j.php?MTID=m030271b8da5337d7c9...

