Atmosfere di Natale

Alberi, luminarie, prespi e addobbi: è la magia del Natale. Nelle vie e nelle piazze, alla fine, sono sempre di più i colori e le luci "a farla da padroni" e a regalare atmosfere 'speciali' e particolari. In ogni paese o città, insomma, dopo il lungo e difficile anno, c'è voglia di provare a tornare a respirare quella sensazione di serenità e pace che caratterizza proprio questo periodo. E, allora, non solo le varie iniziative o attività in calendario fino al 25 dicembre (e oltre), ma anche, appunto, le tante decorazioni che, un po' alla volta, sono comparse nei singoli angoli del nostro territorio. Babbi Natale, pacchi luminosi, scritte di auguri oppure le tradizionali e classiche illuminazioni, arrivando, poi, alle proiezione sui muri, ecc... spazio alla fantasia e alla creatività, ogni volta immancabili protagoniste delle festività natalizie.

