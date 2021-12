Latam Airlines in volo da Malpensa a San Paolo

Latam Airlines ripristina il volo diretto da Milano Malpensa a San Paolo (Guarulhos) con tre frequenze settimanali.

Latam Airlines celebra la ripresa del volo Milano Malpensa-San Paolo (Guarulhos) con una conferenza stampa tenutasi presso l’aeroporto di Milano Malpensa a bordo di un Boeing 777 della compagnia interamente rimodernato. Gli italiani a partire da oggi 2 dicembre potranno volare verso la più grande e vivace città del Brasile, San Paolo, con un volo diretto che al momento rappresenta l’unico collegamento diretto tra l’Italia ed il Sudamerica. Con tariffe di andata e ritorno a partire da €465 a persona, il volo inizialmente opererà tre volte a settimana, con partenza dall'aeroporto di Milano Malpensa T1 alle 12:05pm e arrivo all'aeroporto internazionale di San Paolo/Guarulhos (GRU) alle 08:05pm. I viaggiatori voleranno su aerei Boeing 777 completamente rinnovati, rinomati inoltre per l’eccezionale efficienza nel consumo carburante e per il comfort garantito ai passeggeri. Latam aveva interroto i collegamenti dall’Italia all’inizio dello scoppio della pandemia da Covid-19 lo scorso marzo 2020, perciò la ripresa di questo collegamento ha una grande importanza per tutti i viaggiatori che dall’Italia potranno finalmente tornare a volare verso il Sudamerica. Joao Murias, direttore commercialeregionale di Latam Airlines, ha dichiarato: "Siamo molto felici di ricollegare Milano con San Paolo e il resto del continente, e anche che per un paio di mesi saremo l'unico vettore ad operare un volo di linea diretto tra l'Italia e il Sudamerica. Abbiamo ricevuto un'enorme richiesta da quando abbiamo iniziato le vendite per il volo e a riconferma di ciò per le prime settimane di attività i voli sono già pieni". "Siamo contenti che Latam, una delle principali compagnie aeree del Sud America, sia tornata ad operare da Milano Malpensa per San Paolo in Brasile, ma siamo ancora più orgogliosi di ospitare l’unico volo diretto dall’Italia al Sud America. Il collegamento con l’hub di Latam a San Paolo garantisce inoltre migliore capillarità di collegamenti per tutto il Centro e Sud America – dichiara Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development di SEA. Un segnale importante di ritorno alla normalità dopo il momento difficile della pandemia, che ci fa assistere ad una graduale riattivazione dei voli intercontinentali. Con il ritorno di San Paolo sulla nostra mappa, diventano 18 le destinazioni intercontinentali direttamente raggiungibili con oltre 100 voli settimanali. Complessivamente lo scalo di Malpensa registra un recupero dei posti offerti del 65% rispetto al 2019, con 75 compagnie aeree operanti e circa 130 destinazioni servite. Dopo la completa apertura degli USA al traffico nel mese di novembre, il ritorno di tutte le compagnie del Golfo sul nostro aeroporto ed i collegamenti in Asia su Singapore, Hong Kong e Tianjin, possiamo dirci soddisfatti del grado di connettività offerto al territorio in questa fase delicata di ripresa del traffico. L’aeroporto di Malpensa si conferma essere pronto ad una ripartenza in tutta sicurezza, grazie all’introduzione di tutti i protocolli indicati per la lotta al Covid e all’offerta ai passeggeri di nuovi servizi, spesso abilitanti al viaggio, tra i quali i test in arrivo e partenza presso l’area Covid-test allestita nell’area arrivi dello scalo". Con la ripresa delle operatività da Milano Malpensa verso il suo hub di San Paolo in Brasile, Latam Airlines dà la possibilità ai suoi passeggeri in volo dall’Italia di raggiungere più di 120 destinazioni in 25 paesi in tutto il mondo.

