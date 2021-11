Tre veicoli sequestrati e una patente ritirata

Gli agenti della Polizia locale di Castano Primo e Nosate hanno proceduto in una sola mattinata al sequestro di tre autoveicoli trovati in circolazione privi della relativa assicurazione RCA. Ritirata anche una patente di guida.

Gli agenti della Polizia locale di Castano Primo e Nosate hanno proceduto in una sola mattinata al sequestro di tre autoveicoli trovati in circolazione privi della relativa assicurazione RCA. Nel corso dell’attività di polizia stradale, si provvedeva altresì a ritirare la patente di guida ad uno dei conducenti dei veicoli, in quanto alla guida con patente sospesa per mancanza dei requisiti psico-fisici. Ad oggi, quindi, sono ben 69 i mezzi sequestrati privi di assicurazione, la sicurezza stradale e dei cittadini passa anche per tali azioni di controllo, atte a contrastare tale tipologia di infrazioni, che ad esempio in caso di sinistri espongono ad ingenti danni le parti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro