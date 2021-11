Il Liceo in uno scatto

‘Ricordi di scuola, il LAE in uno scatto’: è questo il titolo del concorso fotografico per rievocare i 20 anni del Liceo di Arconate e d’Europa.

‘Ricordi di scuola, il LAE in uno scatto’: è questo il titolo del concorso fotografico per rievocare le esperienze legate alle attività, alla quotidianità e alle persone incontrate negli anni trascorsi al Liceo di Arconate e d’Europa. In occasione dei 20 anni di fondazione, l’Istituto vuole rievocare il passato per proiettarsi al futuro e farsi conoscere alle nuove generazioni di studenti. Potranno partecipare alla competizione studenti ed ex-studenti, docenti ed ex-docenti e personale ATA in servizio o meno; l’immagine (30x40 cm, formato jpeg e risoluzione di almeno 240 dpi) e il modulo di iscrizione dovranno essere consegnati entro l’8 dicembre all’indirizzo 20LAE [at] omnicomprensivoeuropeo [dot] edu [dot] it (regolamento completo sul sito ufficiale, circolare n°175). Emozioni e ricordi immortalati da un clik saranno esposti in una mostra allestita nel cortile del Liceo il 15 gennaio prossimo con la proclamazione dei vincitori (per maggiori informazioni su orari e modalità, consultare i sito del Liceo). L’esposizione sarà l’occasione per far conoscere gli indirizzi del Liceo in vigore dall’anno scolastico 2022/23: Liceo Linguistico STEAM (impronta STEAM nell'attività didattica con potenziamento linguistico e matematico-informatico); Liceo Linguistico LANGUAGE+ (impronta linguistico-umanistica con potenziamento linguistico) e Liceo Linguistico BUSINESS+ (potenziamento linguistico con business studies economia, diritto, elementi di matematica finanziaria). Altre iniziative per conoscere il Liceo saranno la serata spettacolo ‘Altrimenti Liceo Altrimenti Liceo’ (2 dicembre nella Sala Polifunzionale di via Montello 1), le Microlezioni online (11 dicembre) e la serata di presentazione online per genitori e studenti (12 gennaio). Info https://sites.google.com/omnicomprensivoeuropeo.edu.it/orientamento-lae/....

