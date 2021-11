Un albero per i commercianti

L'iniziativa della Pro Loco di San Giorgio su Legnano: un albero di Natale distribuito nelle attività commerciali del paese, per festeggiare assieme le prossime festività.

Creare unione, collaborazione, ma soprattutto sostegno alle attività commerciali del paese. La parola d'ordine, alla fine, è stata e sarà di nuovo proprio questa e, allora, ecco che, di nuovo, la Pro Loco di San Giorgio su Legnano scende in campo anche per le prossime festività natalizie con dei piccoli alberi, realizzati interamente dai volontari del gruppo, e distribuiti a tutte le circa 60 attività sangiorgesi. "Un piccolo albero verde, addobbato con alcune palline colorate e la scritta 'Auguri - ProLoco San Giorgio su Legnano', da appendere nelle vetrine del paese per augurare a tutti un sereno e felice Natale - spiegano - Ma non finisce qui, perché scatteremo ai commercianti delle fotografie della vetrina con l’albero ProLoco e saranno proprio le loro foto a fungere da countdown per questo avvento del Natale 2021. Ogni giorno infatti, sulle pagine social ProLoco San Giorgio su Legnano, usciranno alcuni scatti dei commercianti che hanno aderito all’iniziativa".

