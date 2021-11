Promozioni, sconti e tante idee regalo per le prossime festività natalizie, sabato 27 e domenica 28 novembre a Magenta. Il commercio protagonista in città.

“Quale occasione migliore delle prossime Feste Natalizie per dare corpo ad una vera e propria ripresa, con animo positivo e concreto? In questi termini la nostra Organizzazione Territoriale, - dice il presidente Luigi Alemani - ha inteso dare corpo ad una iniziativa che, in piena sicurezza, possa consentire al tessuto commerciale di Magenta di valorizzare la propria offerta ed i propri servizi perseguendo anche la volontà di conferire alla città il ruolo che gli spetta nel panorama territoriale, invitando non solo la cittadinanza, ma anche i visitatori provenienti dai Comuni limitrofi a viverla come un tempo”. “E’ un importante segnale di rinnovato impegno e fiducia – sottolinea il direttore della Confcommercio Territoriale di Magenta e Castano Primo, Simone Ganzebi – quello offerto dalle Importanti Imprese Associate che hanno inteso da subito garantire il loro sostegno e partecipazione nell’organizzazione di questa iniziativa che ha raccolto da subito il patrocinio della locale Amministrazione Comunale. Sono, quelle di sabato 27 e domenica 28 Novembre, giornate che aprono un periodo caratterizzato da Feste e ricorrenze nelle quali è e sarà fondamentale il contributo dato da attività commerciali e negozi che, nonostante le difficoltà che stanno ancora attraversando, con le loro vetrine illuminate e la loro consueta cortesia e attenzione ci accompagneranno nei nostri acquisti aspettando Natale”. Un progetto attraverso la quale le imprese partecipando possono beneficiare di importanti leve gratuite di promozione della propria attività e valorizzazione dell’offerta commerciale. Insomma una prestigiosa vetrina che Confcommercio ha inteso realizzare replicando il successo registrato solo una settimana fa a Castano attraverso un'iniziativa gemella. Ai negozi partecipanti è stato quindi lasciato solo il compito di immaginare, pensare, ipotizzare ciò che hanno desiderato realizzare ed offrire nel corso di questo weekend. Più nello specifico, le attività aderenti sono: 'Aldieci Magenta' (che allestirà una vera e propria esposizione all’esterno di capi natalizi, mentre all’interno proseguiranno le promozioni del Black Friday con sconti sino al 30%), 'Brums Magenta' (sconti dal 30% al 50% su una ricca selezione di articoli), 'Erboristeria Le Fraganze' (esclusive promozioni su linee profumate con sconti che vanno da 20% al 50%; inoltre promuoverà le due nuove linee profumate Rosa Purpurea e Bacche Fiori Legni protagoniste del prossimo Natale, con distribuzione di gadget e campioncini profumati, 'Fioreria Castiglioni' (per ogni acquisto ci sarà un simpatico ed utile omaggio; quindi, per ogni stella di Natale acquistata si potrà contribuire all’importante azione e attività svolta da Ail ed Aicit gruppo Roberto Corneo riconoscendo un importante gesto di solidarietà), 'Love&Gelato' (sconti del 10% su tutti i panettoni e pandori ordinati nel corso del prossimo fine settimana), 'Oro Argento' (sconti fino al 50% su una ricca selezione di orologi argento e bigiotteria fino ad esaurimento di tutti gli oggetti in promozione), 'Torrefazione Giacosa' (ricca selezione di cioccolatini e tavolette della rinomata e storica marca Venchi).

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro