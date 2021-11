Questionario sull'ufficio Ambiente e Territorio

Per misurare la qualità dei servizi di un Comune non vi è modo migliore di sentire la voce dei cittadini che ne fruiscono. Il Comune di Bareggio ne è convinto e, con riferimento all'ufficio ambiente e territorio, ha deciso di mettere in pista un questionario di gradimento.

Per misurare la qualità dei servizi di un Comune non vi è modo migliore di sentire la voce dei cittadini che ne fruiscono. Il Comune di Bareggio ne è convinto e, con riferimento all'ufficio ambiente e territorio, ha deciso di mettere in pista un questionario di gradimento. Nel prospetto delle domande rivolte ai cittadini sono compresi diversi aspetti, dalla competenza e professionalità alla cortesia, dall'efficienza e rapidità alla chiarezza, dalla disponibilità degli addetti alla soddisfazione generale fino a una voce "aperta" dedicata ai suggerimenti. I cittadini interessati a dare la loro valutazione dovranno farla pervenire all'indirizzo mail territorio [at] comune [dot] bareggio [dot] mi [dot] it entro il 10 dicembre. Un modo, per il Comune, sia di verificare il livello attuale del servizio sia di aggiustarne eventualmente il tiro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro