Capelli a Natale: è caccia al regalo!

Oggi ti sveliamo un segreto! Forse nel leggerlo sgranerai gli occhi ma ti fa capire quanto importante sei per noi. Siamo solo agli inizi di novembre ma stiamo programmando le nostre iniziative di Natale già da settembre.

L’anno scorso purtroppo non abbiamo potuto festeggiare come volevamo e tutti siamo stati costretti a grandi sacrifici. Per questo motivo, quest’anno abbiamo studiato 3 iniziative particolari per rendere il tuo Natale con noi ancora più speciale!

1. Più regali fai a Natale, più tu ne ricevi a Gennaio

TUTTI I TUOI ACQUISTI di Natale concorreranno a generare un BUONO OMAGGIO da spendere in salone a Gennaio 2022! Ad esempio, se dal 15 novembre a 31 dicembre acquisti servizi e prodotti per un importo di soli 140 €, noi ti REGALIAMO 10 € da spendere a Gennaio! Ma se spendi di più, il nostro regalo sarà ancora più grande.

Pensa che puoi arrivare FINO A 28 € di BUONO OMAGGIO!

Vuoi premiarti e regalarti un trattamento in più coccola extra? Oggi ti coccoli e a Gennaio ti godi pure il nostro regalo!

2. Doppi punti sulla tua Beuaty Fidelity

Vuoi fare dei REGALI UTILI senza spendere soldi nelle solite sciarpe, tisane o candele profumate? Regala un prodotto per capelli. È utile e viene usato per molti mesi; questo lo rende particolarmente apprezzato. Se tutti regalano la crema mani, tu pensa ai capelli e non sbaglierai. Tu stabilisci il budget, noi ti consigliamo i prodotti giusti… e la CONFEZIONE REGALO è sempre INCLUSA!

Tra l’altro, per ogni acquisto di prodotti avrai un doppio vantaggio: accumuli DOPPI PUNTI sulla tua Beauty Fidelity e i tuoi acquisti concorrono a generare il Buono omaggio per gennaio (come abbiamo descritto al punto 1)!

3. Gift Card personalizzate

Invece di un prodotto vuoi regalare UN’ESPERIENZA DI RELAX e BELLEZZA nel nostro salone? Le Gift Card fanno al tuo caso. Puoi caricarle di un importo a tua scelta oppure decidere quali servizi regalare senza rendere visibile il prezzo.

E ricorda: anche le nostre Gift Card hanno un’elegante confezione regalo per una vera esperienza WOW!

NOVITA’! Trattamento viso BIO-LIFTING a base di Ossigeno e Acido IaluronicoNon sai cosa regalare? Vuoi qualcosa di speciale, unico e diverso dal solito? Vuoi premiarti e dedicarti un momento tutto per te? Noi ti consigliamo il trattamento viso BIO-LIFTING a base di Ossigeno e Acido Ialuronico. 20 minuti di puro relax per una PELLE del viso TONICA, LUMINOSA e FRESCA.

Abbiamo stuzzicato la tua voglia di regali? Noi siamo pronte ad aiutarti nell’ormai classica “caccia al regalo”. Ti aspettiamo in salone con tutte le nostre iniziative per stupire le tue persone più care con Regali preziosi… ed essere premiata per la tua bontà!

