Vaccinazioni Covid: "Diretta con esperti"

"Un momento importante e soprattutto qualificato per ottenere risposte e chiarire eventuali dubbi sulle vaccinazioni anti-Covid". Così Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, definisce 'Stop ai dubbi', la diretta che sarà trasmessa, lunedì 29 novembre, dalle 15 alle 18, sulle pagine Facebook della Regione Lombardia e di LombardiaNotizieOnline. "Si tratta - spiega Bertolaso - di una 'diretta' destinata a tutti i canali social, alle tv e a tutti coloro che vorranno aderire all'iniziativa. E, mi auguro, che siano in tanti, perché diffondere informazioni chiare e soprattutto corrette è fondamentale". Durante l'appuntamento importanti esperti della materia risponderanno ai quesiti dei cittadini. Interverranno Sergio Abrignani, Andrea Gori, Alberto Mantovani, Marina Picca, Giuseppe Remuzzi e Carlo Signorelli. RACCOLTA DOMANDE PER RISPOSTE NELLA 'DIRETTA' - È possibile inviare domande alla mail stopaidubbi [at] regione [dot] lombardia [dot] it o mandare un messaggio whatsapp al numero 334/6324686.

