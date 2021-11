Mercatini di Santa Maria Maggiore

Fervono i preparativi per la ventiduesima edizione dei Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, in programma nello splendido borgo della Valle Vigezzo dal 6 all'8 dicembre.

Una macchina organizzativa ormai affinata negli anni, quella del Comune e della Pro Loco di Santa Maria Maggiore, che quest'anno deve però affrontare nuove sfide. “Organizzare una manifestazione di questo livello in epoca Covid è davvero una sfida avvincente e piena di difficoltà – conferma il sindaco Claudio Cottini – per questo voglio ringraziare fin da ora tutte le persone che stanno dedicando il proprio tempo e le proprie energie alla cura di ogni dettaglio, dalla sicurezza alla logistica, dagli eventi collaterali alla cura del percorso espositivo”. Saranno 180 gli espositori, accuratamente selezionati, per un mercatino che è ufficialmente tra i più grandi d'Italia: presepi artigianali, casette in pietra e legno, splendide ceramiche, curatissimi manufatti, originali decorazioni e addobbi natalizi e molti altri prodotti realizzati interamente a mano. E ancora, gli chalet di Piazza Risorgimento, con le specialità gastronomiche prodotte con cura e passione in queste terre tra monti e laghi. Il percorso ancora più ampio coinvolgerà tutto il centro storico, per la prima volta lungo un itinerario ad anello con una direzione consigliata e con la nuova Via Cadorna, che ospiterà 30 bancarelle. Sono molte le novità di questa edizione, messe in campo con una minuziosa attenzione alla sicurezza: sarà innanzitutto possibile accedere al mercatino solo con mascherina e favorendo il più possibile il distanziamento interpersonale; saranno tre gli info point a disposizione del pubblico; il percorso ampliato presenterà una direzione consigliata (via Roma, piazza Risorgimento, via Benefattori, piazza Gennari, via Rosmini, via Dante, la nuova via Cadorna, via Rossetti Valentini e via Cavalli); saranno complessivamente otto i punti di ristoro, di cui due riscaldati con posti a sedere al coperto (in Via Rosmini e – novità 2021 – nei pressi del Centro del Fondo, a soli 500 metri dal mercatino); otto anche i Music Point disseminati nel centro storico, dove si esibiranno in piena sicurezza artisti e musicisti. Oltre ai musei cittadini (con ingressi contingentati e 'green pass') saranno visitabili anche curiose esposizioni presso la serra della Casa del Profumo, il centro culturale vecchio Municipio, il lavatoio comunale e in via Benefattori. Altra novità sarà rappresentata da cartoline illustrate in tiratura limitata, in vendita presso l'Info Point di piazza Risorgimento. Grande attenzione anche per i più piccoli, con la Casa di Babbo Natale nella nuova collocazione di Piazza Gennari, il baby point riscaldato presso la Parafarmacia Verdea e il fasciatoio alla Casa del Profumo.

