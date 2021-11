Piattaforma: chiusura rinviata

A seguito delle condizioni meteo sfavorevoli di questi ultimi giorni, l’intervento di realizzazione della strada complanare parallela a via Novara ha subito dei rallentamenti.

A seguito delle condizioni meteo sfavorevoli di questi ultimi giorni, l’intervento di realizzazione della strada complanare parallela a via Novara ha subito dei rallentamenti: il cronoprogramma è stato, infatti, modificato e per questo motivo le realizzazioni che - previste nelle giornate di martedì 23 e mercoledì 24 novembre - avrebbero imposto la chiusura della piattaforma rifiuti gestita da AEMME Linea Ambiente, sono state rinviate. Ciò significa che in tali date l’impianto sarà regolarmente aperto al pubblico.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro