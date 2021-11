La banda nel ricordo di Zanoni

Un maestro non è solo colui che ti insegna qualcosa di nuovo, ma qualcuno che ti guida, ti vuole bene e fa di tutto per far emergere il meglio di te. Lo sanno bene al Corpo Bandistico Santa Cecilia di Cuggiono che, in questi giorni, piangono la scomparsa di Franco Zanoni.

Un maestro non è solo colui che ti insegna qualcosa di nuovo, ma qualcuno che ti guida, ti vuole bene e fa di tutto per far emergere il meglio di te. Lo sanno bene al Corpo Bandistico Santa Cecilia di Cuggiono che, in questi giorni, piangono la scomparsa di Franco Zanoni. “Il Corpo Musicale Santa Cecilia di Cuggiono saluta Franco Zanoni, Maestro e Presidente, insegnante e amico - commentano - Dopo sessanta anni di musica come amica, musica come amante e come punto di sfogo, si allontana, lasciando a noi il compito di continuare la sua missione e portare avanti questa passione”.

