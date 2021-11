Festa dell'albero a Boffalora

A Boffalora sopra Ticino, martedì 16 novembre, presente e futuro si sono incontrati in un momento significativo: la ‘Festa dell’Albero’ celebrata con i Bersaglieri.

A Boffalora sopra Ticino, martedì 16 novembre, presente e futuro si sono incontrati in un momento significativo: la ‘Festa dell’Albero’ celebrata con i Bersaglieri. Gli alunni della scuola primaria, dopo aver svolto tante attività legate al tema, hanno condiviso una giornata di sensibilizzazione verso il nostro ambiente. “È stato bello ritrovarsi tutti insieme nel cortile della scuola primaria in un giardino ricoperto da foglie dai mille colori. Alzabandiera, canti e castagne con gli amici Bersaglieri che da anni rendono speciale la nostra ‘Festa dell’Albero’. La giornata ha lo scopo di ricordarci la straordinaria importanza degli alberi per la vita dell’uomo e del nostro pianeta e quanto sia importante rispettare la natura che ci circonda ed è quello che i bambini in maniera semplice hanno molto bene rappresentato nei loro cartelloni e disegni”, le parole del primo cittadino Sabina Doniselli hanno coronato questa giornata.

