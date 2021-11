Materiale e borse di studio

C’è tempo fino al 27 novembre per aderire a due importanti iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale di Corbetta in favore dei giovani e degli studenti.

C’è tempo fino al 27 novembre per aderire a due importanti iniziative messe in campo dall’Amministrazione comunale di Corbetta in favore dei giovani e degli studenti del territorio. In attuazione del Piano per il Diritto allo Studio, il Comune stanzia una cifra non inferiore ai 7.000 euro per il sostegno alla frequenza scolastica e l’acquisto di dotazioni didattiche per gli alunni della scuola primaria (esclusi dai benefici di ‘Dote Scuola’ dalla normativa regionale). Lo studente interessato deve essere residente nel Comune dall’inizio dell’anno scolastico in corso e il nucleo familiare deve attestare un ISEE inferiore a 20.000 euro. I contributi, erogati in misura variabile in funzione del valore ISEE, verranno garantiti anche a coloro che frequentano una scuola primaria pubblica o paritaria in un comune diverso da Corbetta. Il Comune si prepara, inoltre, a premiare gli studenti meritevoli della scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tutti i diplomati in una scuola secondaria di secondo grado statale o paritaria nell’anno scolastico 2020-2021 che hanno ottenuto una votazione compresa tra 95 e 100/100 verrà riconosciuta una borsa di studio del valore di 500 euro (per un totale di 5 premi al merito), mentre per quanto riguarda la scuola media, verranno premiati gli studenti che hanno ottenuto una valutazione finale pari a 10 (valore: 100 euro) e 10 e lode (valore: 150 euro). Le domande di partecipazione a entrambe le iniziative devono essere presentate esclusivamente online sul sito del Comune. “Continuiamo a sostenere i nostri studenti, i nostri ragazzi sono il futuro da coltivare con amore” ha commentato il Sindaco di Corbetta, Marco Ballarini.

