L'italiano per stranieri

La Caritas, in collaborazione con il Comune di Inveruno, organizza un corso di italiano per stranieri presso gli spazi della biblioteca. Un'importante iniziativa per facilitare l'integrazione delle comunità straniere presenti sul nostro territorio. Il corso partirà il 15 gennaioi 2022 alle 14.30 e i moduli di iscrizioni potranno essere ritirati e consegnati in biblioteca durante gli orari di apertura al pubblico. Per informazioni 02/9788121

