Domani, mercoledì 17 novembre, a Milano si terrà il primo appuntamento dell’Electroclassic Festival, la rassegna musicale in cui l’elettronica incontra le sonorità degli strumenti tradizionali. L'apertura del Festival è affidata a Francesca Naibo, chitarrista di formazione classica impegnata da sempre in progetti di libera improvvisazione, che presenterà le musiche contenute nel suo ultimo album 'Namatoulee'. Gli altri musicisti ospiti di Electroclassic Festival saranno il flautista Fabio Mina (20/11), il compositore e sperimentatore Maurizio Marsico (21/11) e il pianista jazz Fabio Giachino (22/11 all'interno della Milano Music Week). Nella serata del 18 novembre, il ricercatore biologo Carlo Ventura presenterà invece il suo progetto "Cell Melodies" (18/11), in cui si indaga sulle capacità di risposta delle cellule umane alle vibrazioni sonore. All’interno del programma ci saranno anche Anais Drago e Simona Rocky Guns Argurio, le vincitrici della selezione Call for Electroclassic 2021, promossa dal Corso di Sound Design dello IED di Milano e dalla piattaforma di streaming e download in Hires Qobuz. "Electroclassic Festival 2021 rinnova la sua idea che è quella di ridare valore all’essenza dell’essere umano, alla sua unicità e, dunque, all’individualità, per cui la tecnologia è un mezzo, non il fulcro – afferma la direttrice artistica Floraleda sacchi – L’identità non è digitale, ma umana, e nei progetti sono confluiti, a volte anche per caso, temi e ispirazioni che si rifanno a biologia, oggetti della vita quotidiana, spiritualità e connessione. Penso sia importante oggi ricordare questo tipo di prospettiva unita alla libertà di espressione e genere che contraddistingue da sempre il festival. Idealmente iscriverei l’edizione 2021 sotto la bellissima bandiera della pace di Nicholas Roerich che ci ricorda al contempo di unificare le parti del nostro animo e preservare ciò che ha valore per l’umanità". Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 21.30. Si comunica che tutti le serate sono sold out. Il festival sarà trasmesso anche in streaming sul sito www.electroclassicfestival.com e sui canali social.

