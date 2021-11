Sindaci per il Servizio Europa

Circa quaranta sindaci del Milanese hanno sottoscritto la Convenzione che dà formalmente vita all’Ufficio Europa, il SEAV - Servizio Europa di Area Vasta, promosso da ANCI Lombardia, Provincia di Brescia e Regione Lombardia.

Circa quaranta sindaci del Milanese hanno sottoscritto la Convenzione che dà formalmente vita all’Ufficio Europa, il SEAV - Servizio Europa di Area Vasta, promosso da ANCI Lombardia, Provincia di Brescia e Regione Lombardia, e finanziato con risorse europee POR FSE 2014-2020 per far crescere le capacità di tecnici e amministratori locali di fare atterrare sul territorio le risorse della programmazione europea 2021-2027 e per farsi anche trovare pronti per quelle previste dal PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Creare una rete sempre più forte tra le Istituzioni è un obiettivo strategico della Città metropolitana - ha esordito Michela Palestra, vicesindaca della Città Metropolitana e sindaca di Arese - Siamo molto soddisfatti anche per il numero di Comuni del territorio metropolitano, compresa l’Unione di comuni Adda - Martesana, che accedono ad un unico servizio di europrogettazione, cosa estremamente importante per cogliere pienamente le opportunità offerte dai fondi europei e anche quelli previsti dal PNRR". "Città metropolitana è sempre più a servizio dei Comuni ad esempio come stazione unica appaltante e per il reclutamento del personale - ha detto il dg Antonio Sebastiano Purcaro - Nostro compito sarà integrare le numerose opportunità di finanziamento europee e nazionali disponibili". "Il SEAV è un progetto strategico per il territorio milanese e per la Lombardia - ha aggiunto Giacomo Ghilardi, presidente di Anci Lombardia e primo cittadino di Cinisello Balsamo - che coinvolge ad oggi quasi 600 Comuni comprese tutte le Province. E’ un’iniziativa concreta che aiuta i comuni, soprattutto quelli medi e piccoli, a superare le tante difficoltà sulla progettazione europea alla vigilia di una stagione di finanziamenti cha sarà straordinaria e difficilmente ripetibile". "Il progetto - ha spiegato ancora Carmine Pacente, responsabile coordinamento Progettazione europea Città Metropolitana Milano - è nato per cogliere le opportunità dei finanziamenti diretti messi a disposizione dalla Commissione europea, come il Life, l’Horizon Europe, l'Erasmus+ ma dopo la pandemia i comuni che si mettono in rete grazie ai SEAV territoriali potranno essere maggiormente informati anche rispetto alle opportunità relative ai fondi strutturali europei gestiti da Regione Lombardia che per il 2021-2027 passeranno da 2 a 3,5 miliardi di euro. Intanto nei mesi scorsi abbiamo concordato proprio con Palazzo Lombardia l’atterraggio di un cospicuo pacchetto di finanziamenti che saranno presto a disposizione delle aree urbane più grandi come Milano, Cinisello, Rho, Legnano. Tutto ciò dovrà essere coordinato anche con le risorse e i bandi del PNRR naturalmente”. Infine, per quanto riguarda i principali servizi che grazie al progetto saranno gratuitamente a disposizione dei Comuni aderenti fino al 2022: oltre ai percorsi di europrogettazione condotti con l’aiuto di esperti, a disposizione ci sarà il SEAV coach che continuerà ad accompagnare per tutto il percorso i coordinamenti territoriali, servizi informativi specifici sui bandi europei, la formazione continua a catalogo, le missioni dei sindaci presso la sede di progetto a Bruxelles, un nuovo ciclo di webinar informativi su programmi di maggior interesse (previsto a gennaio anche uno specifico sul PNRR con esponenti del MEF), il servizio di partenariati e reti per aiutare i territori ad individuare compagni di viaggio europei strategici con i quali collaborare per costruire e realizzare progetti finanziati dalla Ue.

