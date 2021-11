Chiude due giorni la piattaforma ecologica

Proseguono i lavori per la realizzazione della strada complanare che si snoderà parallela a via Novara e sarà destinata ad accogliere il traffico diretto al costruendo impianto Forsu.

Proseguono i lavori per la realizzazione della strada complanare che si snoderà parallela a via Novara e sarà destinata ad accogliere il traffico diretto al costruendo impianto Forsu. Nell’ottica di limitare i disagi a chi, ogni giorno, si serve di quell’arteria importante, l’intervento era stato suddiviso in due fasi e, come preannunciato, proprio ora che si è entrati nel vivo della seconda fase, si renderà necessario chiudere per due intere giornate la piattaforma ecologica comunale, il cui ingresso è, appunto, ubicato in via Novara. Martedì 23 e mercoledì 24 novembre, pertanto, per consentire agli operai impegnati nell’intervento di lavorare in completa sicurezza, la piattaforma ecologica chiuderà al pubblico. I conferimenti potranno riprendere, salvo imprevisti, nella giornata di giovedì 25.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro