"Io viaggio in Lombardia Agevolata"

Si chiama 'IVOL Agevolata', che nel dettaglio vuol dire 'io viaggio ovunque in Lombardia Agevolata'. Più precisamente si tratta di un abbonamento annuale a tariffa agevolata rivolto ai cittadini over 65 o con disabilità che consente di viaggiare sui servizi di trasporto pubblico della Lombardia (autobus urbani e interurbani, tram, metropolitana, treni suburbani e regionali in seconda classe, funivie, funicolari, servizi di navigazione del lago d’Iseo) e di accedere ai varchi metropolitani e ferroviari. Da sottolineare che l'abbonamento non è valido per i treni Intercity e di categoria superiore (ad esempio Frecciarossa, Frecciabianca, Frecciargento, Italo Treno), la metropolitana leggera per l'ospedale San Raffaele di Milano, le funivie turistiche e sciistiche, i servizi autobus di collegamento con gli aeroporti (vale però sulla linea ATM urbana 73 e X73 e sulla Linea 1 ATB da Bergamo a Orio al Serio) e sono esclusi i servizi ferroviari di 1a classe, i servizi di Gran Turismo, i servizi di navigazione sui laghi di Como, Garda e Maggiore, i servizi a chiamata non classificati di trasporto pubblico locale. È possibile viaggiare anche in seconda classe sui treni di tipo FrecciaBianca, InterCity, EuroCity, InterCityNight, EuroCityNight, su tutti i Malpensa Express e in prima classe sui convogli regionali della Lombardia solo in abbinamento alla CartaPlus Lombardia annuale (in vendita presso le biglietterie ferroviarie). E per richiederlo, allora, bisognerà conttatare direttamente Regione Lombardia (spedizione tramite posta; online su www.ioviaggioagevolata.servizirl.it, se non è già stata presentata richiesta in precedenza, oppure presso gli SpazioRegione su appuntamento o agli Uffici Territoriali Regionali (UTR) di residenza, a mezzo fax, posta elettronica certificata (pec) o alla pagina web https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/istituzione...).

