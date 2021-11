Covid: terza dose vaccino

"Invito i cittadini che già ne hanno o, a breve, ne avranno diritto, a prenotare la terza dose del vaccino. E mi riferisco, in particolare, a chi ha ricevuto il 'richiamo' 6 mesi fa e potrà quindi ricevere la terza dose iscrivendosi sulle piattaforme digitali". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo sul tema della terza dose estesa ai cittadini tra i 40 e i 60 anni. "Lo dicono gli scienziati: la terza dose - ha aggiunto Fontana - è il completamento della fase vaccinale e quindi il mezzo attraverso cui si ottiene una copertura immunitaria che dovrebbe durare anni". "Di conseguenza è molto importante - ha concluso - che si porti a termine questo ciclo vaccinale".

